CHP\'den Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasına Tepki

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutuklanan Rıza Akpolat değil, Beşiktaş halkının iradesi ve kararıdır. Yargıyı siyasetin sopası gibi kullananlar bilsinler ki, getirmek istediğiniz hizaya hiçbir Cumhuriyet Halk Partili gelmeyecektir" dedi.