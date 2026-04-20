CHP'den Borçların Silinmesi Teklifi

20.04.2026 10:38
Ömer Fethi Gürer, borçlu vatandaşlar için faiz silinmesi ve yapılandırma önerdi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle zorlanan vatandaşlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na kanun teklifi sunarak faiz ve gecikme borçlarının silinmesini, anaparanın yapılandırılmasını ve sicil affı getirilmesini önerdi.

Gürer konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülkede ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşların gün geçtikçe yoksullaştığını, vatandaşların artık en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini, yaşanan ekonomik kriz toplumun her kesimini etkilediğini belirtti.

Dar ve sabit gelirlilerin, geçimlerini sağlamak için kredi ve kredi kartlarına yönelmek zorunda kaldığını aktaran Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşlarımız geçimlerini sağlayamadıkları için bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci ve işsiz vatandaşlarımız nakit sıkıntısı yaşarken kredi kartı ve tüketici kredileri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle yüksek faiz ve gecikme faizi yükü altında eziliyorlar. Vatandaşlarımız anaparayı ödeyemiyor, sürekli faiz ödemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bankaların tahsil edemedikleri borçları varlık yönetim şirketlerine devrettiğini öne süren Gürer, bu durumun vatandaş açısından daha ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Bankalar takibe düşen alacaklarını varlık şirketlerine devrediyor. Bankalar bu süreçte bilanço açısından rahatlıyor ancak vatandaş için yeni ve daha ağır bir süreç başlıyor. Vatandaşlarımız bu kez icra, haciz ve dava süreçleriyle karşı karşıya kalıyor. Zaten faiz yükü altında ezilen vatandaşlar, avukat, icra ve dava masraflarıyla daha da borçlandırılıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın borç yükü her geçen gün daha da büyüyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uzun vadeye yayılan borçların anaparanın üzerine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı bankalar yapılandırma yapıyor ancak bu da yeterli olmuyor. Borçlar uzun vadeye yayılsa da toplam borç miktarı artıyor. Bu durum vatandaşın sorununu çözmüyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın borç yükü her geçen gün daha da büyüyor. Faiz ve gecikme borçlarının silinmesi gerekiyor. Anapara borçları vatandaşın gelir düzeyine göre yapılandırılmalı. Ayrıca sicil affı uygulanarak vatandaşlarımızın finansal sistemde yeniden yer alması sağlanmalı. Bu düzenleme hem bankaların alacaklarını tahsil etmesini sağlayacak hem de vatandaşlarımızı icra ve haciz baskısından kurtaracaktır. Kıt kanaat geçinen vatandaşlarımız banka ve varlık şirketleri elinde adeta çıkmazda. Bu düzenleme ile vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacağız. Borç barışı ile devlet ve millet arasındaki güvenin güçlenmesine de katkı sunacağız."

Gürer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi şöyle:

"Madde 1 - Bu kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankalar ile, fınansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icrai takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların, bu maddenin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gün itibariyle altmış (60) gün içerisinde, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa veya ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişiye yazılı müracaat etmeleri halinde, anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle Başvuru günü itibariyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafı vb. her türlü ad altındaki masraflar silinir, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtları silinir. Söz konusu borçlarla ilgili olarak, İcra ve İflas Kanunu kapsamında sürelerin işletilmesi durdurulur. Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Kaynak: ANKA

