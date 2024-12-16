CHP'den Bütçe Açığı Eleştirisi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'ndaki Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine görüşlerini aktaran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hükümetin mali disiplin ve tasarruf söylemlerine eleştirilerde bulundu. Kış, bütçe rakamlarının ekonomi yönetiminin başarısızlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

CHP'li Kış, Kasım ayında 16,6 milyar TL, Ocak-Kasım döneminde ise toplamda 1 trilyon 276 milyar TL'ye ulaşan bütçe açığının, mali disiplin söylemleriyle büyük bir çelişki içinde olduğunu ifade etti. 2023 yılıyla kıyaslandığında bütçe açığının 532 milyar TL arttığını vurgulayan CHP'li Kış, bu tablonun mali disiplinin iflas ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

"Tasarruf nerede" diye soran Kış, hükümetin bu bütçe tablosu karşısında ekonomiyi halkın sırtına yüklediğini dile getirdi. "Eğer bu tasarrufsa, tasarruf yapılmasaydı ülkenin ne hale geleceğini düşünmek istemiyoruz" dedi.

"Halktan alıp faize ödüyorlar"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bütçe giderlerindeki artışa dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 42,5 artmış durumda. Ancak yatırımlara ayrılan kaynaklarda yüzde 82,1 gibi dramatik bir azalma var. Sermaye transferlerini azaltarak halkın geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Faiz harcamaları ise bir yılda yüzde 54,6 artışla 146 milyar TL'ye çıktı. Halktan alıp faize ödeyen bir anlayış nasıl tasarruf yaptığını iddia edebilir?"

"Vergi yükü vatandaşı eziyor"

Vergi gelirlerindeki artışın dolaylı vergilere dayandığını ifade eden Gülcan Kış, "Vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 22,6 arttı. Bu artışın büyük bölümü halkın cebinden çıkan ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerden kaynaklanıyor. Ancak buna rağmen bütçe açığı kapanmıyor. Hükümetin bu tabloyu tasarruf olarak sunmaya çalışması halkın aklıyla alay etmektir" dedi.

"Şatafat ve israf sona erdirilmeli"

CHP'li Gülcan Kış, saray harcamaları ve lüks makam araçlarına da dikkat çekerek, "Asıl tasarruf, gereksiz harcamaların ve israfın önlenmesiyle yapılır. Sarayın şatafatlı harcamalarını kısıyor musunuz? Lüks makam araçlarını azaltıyor musunuz? Yoksa tasarruf dediğiniz şey, vatandaşın sırtına bindirdiğiniz daha fazla vergi ve daha az hizmet mi" diye sordu.