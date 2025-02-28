CHP'den Çanakkale Gezisine Ayrımcılık Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Çanakkale Gezisine Ayrımcılık Eleştirisi

CHP'li Özçağdaş, öğrencilerin Çanakkale programında kız ve erkek olarak ayrılmasını TBMM'ye taşıdı.

28.02.2025 15:37
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığınca düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı çerçevesinde öğrencilerin kız ve erkek ayrı gruplar halinde programa gönderilecek olmasını TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Öğrencileri kız ve erkek olarak ayrıştıran sorumlular hakkında inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun nedeni nedir? Milli Eğitim Bakanı olarak karma eğitime karşı mısınız" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığınca ortak düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı çerçevesinde öğrencilerin kız ve erkek ayrı gruplar halinde gönderilmesini TBMM gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de kadın-erkek vatan savunması birlikte verilmiştir"

"Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 110 bin öğrenciyi 'Bir Destandır Çanakkale' programı çerçevesinde Çanakkale'ye götürme kararı almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı gençlerin söz konusu programa katılımları yönünde teşvik edilmelerinin sağlanarak dönemler halinde gidilecek gezinin duyurusunu resmi/özel tüm eğitim kurumları ile paylaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazının ekleri incelendiğinde öğrencilerimizin Çanakkale gezisine kız ve erkek ayrı ayrı gönderileceği tespit edilmiştir. Yasal düzenlemelere göre eğitim sistemimizde karma eğitim esastır. Çanakkale'de kadın-erkek vatan savunması birlikte verilmiş ve bir kahramanlık destanı yazılmıştır."

"Milli Eğitim Bakanı olarak karma eğitime karşı mısınız"

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Çanakkale gezisine öğrencilerimizin kız ve erkek olarak ayrı gruplar halinde götürülecek olmasının gerekçesi nedir? Çanakkale gezisinde çocuklarımızın kız ve erkek olarak yan yana olmasından rahatsızlık duyan bakanlık görevlileri kimlerdir, bu rahatsızlıklarının sebebi nedir? Yasal düzenlemelerimizde karma eğitim esas olmasına, okullarda da buna dayalı eğitim-öğretim faaliyeti yapılmasına rağmen düzenlenecek olan Çanakkale gezisinde çocuklarımızın özellikle ayrıştırılmasının gerekçesi nedir? Öğrencileri kız ve erkek olarak ayrıştıran sorumlular hakkında inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun nedeni nedir? Milli Eğitim Bakanı olarak karma eğitime karşı mısınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Çanakkale Gezisine Ayrımcılık Eleştirisi - Son Dakika

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