CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten "Kreş" Açıklaması: "Gereken Yapılmıştır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin, "Bu ülkede 'cezasızlık algısı' iktidarınız döneminde yerleşmiş olabilir. Ama bizim anlayışımızda bu asla yoktur. Gereken yapılmıştır. Derhal uzaklaştırmalar uygulanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim kırmızı çizgimiz, bir soluklanın da öyle klavyenin başına geçin! Çamur at izin kalsına izin vermeyiz! Henüz hiçbir kanıt, somut bir durum olmamasına karşın gerekli adımlar ivedilikle atılmış, olaya ilişkin denetleme İstanbul Büyükşehir Belediyemizce yapılmıştır. Bir süreç yürütülüyor görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Belediyelerimizde ve onlara bağlı kreşlerimizde çocuklarımıza hizmet eden bu kurumlar, başta yoksulluğa mahkum ettiğiniz ailelerimiz olmak üzere onlarca ailenin hayatına dokunmakta ve gerçek bir ihtiyaca karşılık vermektedir. Bu ülkede 'cezasızlık algısı' iktidarınız döneminde yerleşmiş olabilir. Ama bizim anlayışımızda bu asla yoktur. Gereken yapılmıştır. Derhal uzaklaştırmalar uygulanmıştır. Detaylar ve gerçekler ortaya çıksın! Emin olun! Biz kulağımızın üstüne yatmayız. Ucuzluklara, algılara başlamadan önce konu evlatlarımız olduğı için iki defa düşünün."