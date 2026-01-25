CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten "Kreş" Açıklaması: "Gereken Yapılmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten "Kreş" Açıklaması: "Gereken Yapılmıştır"

25.01.2026 17:53  Güncelleme: 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde iddia edilen olaylarla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve denetleme süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin, "Bu ülkede 'cezasızlık algısı' iktidarınız döneminde yerleşmiş olabilir. Ama bizim anlayışımızda bu asla yoktur. Gereken yapılmıştır. Derhal uzaklaştırmalar uygulanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim kırmızı çizgimiz, bir soluklanın da öyle klavyenin başına geçin! Çamur at izin kalsına izin vermeyiz! Henüz hiçbir kanıt, somut bir durum olmamasına karşın gerekli adımlar ivedilikle atılmış, olaya ilişkin denetleme İstanbul Büyükşehir Belediyemizce yapılmıştır. Bir süreç yürütülüyor görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Belediyelerimizde ve onlara bağlı kreşlerimizde çocuklarımıza hizmet eden bu kurumlar, başta yoksulluğa mahkum ettiğiniz ailelerimiz olmak üzere onlarca ailenin hayatına dokunmakta ve gerçek bir ihtiyaca karşılık vermektedir. Bu ülkede 'cezasızlık algısı' iktidarınız döneminde yerleşmiş olabilir. Ama bizim anlayışımızda bu asla yoktur. Gereken yapılmıştır. Derhal uzaklaştırmalar uygulanmıştır. Detaylar ve gerçekler ortaya çıksın! Emin olun! Biz kulağımızın üstüne yatmayız. Ucuzluklara, algılara başlamadan önce konu evlatlarımız olduğı için iki defa düşünün."

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Çocuk, Yuvam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten 'Kreş' Açıklaması: 'Gereken Yapılmıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 01:19:01. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten "Kreş" Açıklaması: "Gereken Yapılmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.