CHP İzmir İl Başkanı Güç: CHP'yi Erdoğan'a teslim etmeyeceğiz

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayı davası kararı sonrasında İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Burada 'butlanmış', CHP'ye darbe yapacaklarmış, gelecekler -mişleri -mışları bıraksınlar. Bir an önce erken seçim yapsınlar. Bu memleketi bu insanlardan kurtulmak istiyoruz. CHP teslim alınamaz. Biz asla CHP'yi Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararını vermesinin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı çok sayıda partili İl Başkanlığı binasının önünde toplanırken CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın toplantısı sonrasında İl Başkanlığı önünde toplanan partililere açıklama yaptı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, bazı STK'lar ve diğer siyasi partilerin İzmir temsilcileri de CHP'ye destek için İl Başkanlığı'nda buluştu.

ÖZEL'İN KONUŞMASI ANLIK DİNLETİLDİ

MYK Toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı basın toplantısı, İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa naklen dinletildi.

Partililer, Özel'in konuşması sırasında alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

GÜÇ: IŞIKLAR 24 SAAT AÇIK KALACAK

Nöbet sistemine geçtiklerini belirten İl Başkanı Güç, il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarının 24 saat boyunca açık kalacağını söyledi ve "Biz bütün ilçeleri, ilçe binalarını terk etmeme yönünde talimat verdik. Buraya da beş ilçemizin gençlik kollarını bu akşam için görevlendirdik. Yaklaşık 400'e yakın gençlik kolları üyemiz bu akşam burada olacaklar ve il yönetimimiz burada olacak. Geri kalan bütün örgütteki arkadaşlarımız için ilçe başkanlıklarını o ışıkların sürekli yanacağı bir sistem haline getirdik. Plansız, programsız, önümüzü görmeden, öz başkanımız Özgür Özel'in talimatı olmadan herhangi bir hareket yapmadık. Onun talimatlarını bekledik. Bugünkü talimatları, 24 saat il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları açık kalacak şekilde planlanıyor olacağı yönünde" dedi.

"BU BİR MEMLEKET MESELESİDİR"

Mahkeme kararını "darbe" olarak tanımlayan Güç, mücadele mesajı vererek şunları söyledi:

"CHP temsilcileri olarak genel başkanımızın dışında hiç kimseden icazet almayız. Biz işçinin, esnafın, gençlerin, emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz konforlu koltuklarımızı reddediyoruz. Milletimizle birlikte, onlarla beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ne CHP ne de Türkiye bu darbeye teslim olmayacak. Bu bir darbedir. Bu darbeyi asla kabul etmiyoruz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağıdır. Onun kurduğu baba ocağıdır. Biz baba ocağını kimseye teslim etmeyiz. Bu bir demokrasi mücadelesidir. Bu sadece CHP'nin sorunu değildir. Bu bir memleket meselesidir. Bütün partilerin buna destek açıklaması yaptığını görüyoruz. Bütün paydaşların, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda bize destek verdiğini görüyoruz. Çünkü bunun sadece bizim değil, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların sorunu olduğunu artık herkes görüyor."

"-MİŞLERİ -MIŞLARI BIRAKSINLAR"

Burada 'butlanmış', CHP'ye darbe yapacaklarmış, gelecekler -mişleri -mışları bıraksınlar. Bir an önce erken seçim yapsınlar. Bu memleketi bu insanlardan kurtulmak istiyoruz. CHP teslim alınamaz. Biz asla CHP'yi Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyeceğiz. Bu asla olmayacak. Bizler direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu direniş CHP direnişi değildir. Bu direniş, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının ortak yürüyüşüdür. Bu direnişimiz, onlar o mücadeleyi kazanana kadar hep birlikte devam edecektir. Birlikte kazanacağız."

AKDEMİR: SİYASİ DARBEDİR

Güç'ün ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir de açıklama yaptı.

"Yargı eliyle siyaset dizaynı" tepkisi gösteren Akdemir, şu ifadeleri kullandı:"

"Bu bir siyasi darbedir. Yargı eliyle siyasete müdahale etmektir. Seçilmişleri görevden almaktır. Kayyumlara nasıl itiraz etmişsek bugün de mutlak butlan kararına itirazımız vardır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındayız. O yüzden bugün ülkedeki bütün demokrasi güçleriyle beraber demokrasiyi talep etmek adına buradayız. Yarın da burada olacağız. Bugüne kadar, bu saate kadar beklememizin tek bir nedeni vardır; İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak CHP'nin konuya dair kararını beklemekti. Biz net bir şekilde mutlak butlan kararı çıktığında tavrımızı koymuştuk. Cümlemiz açık ve netti; yargı eliyle siyasete müdahale edilmesine itirazımız vardır. ve bu yüzden bu saatte de yarın da burada olacağımızı buradan bir kez daha beyan ediyoruz. Bu ülkeye demokrasi gelene kadar faşizme inat hep beraber aynı yolu yürüyeceğiz."