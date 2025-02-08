CHP'den Deprem Bölgesine Tarım İyileştirme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Deprem Bölgesine Tarım İyileştirme Çağrısı

Erhan Adem, Tarım Bakanlığı'nın deprem sonrası çiftçileri görmediğini belirtti ve özel kalkınma programı talep etti.

08.02.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor. Çiftçi unutuldu, üretici sahipsiz bırakıldı, tarımsal işletmeler kaderine terk edildi. Bakanlık, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çiftçilerle ilgili  yazılı açıklama yaptı.

Adem, iki yıl geçmesinin ardından hala tarım sektörünün yok olmanın eşiğinde olduğu, çiftçinin ise umutsuz olduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden itibaren üretim yapmaya devam etmek için direnen çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, tarımsal işletmelerimiz ne yazık ki iktidarın gözünde yok hükmünde. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor" dedi.

"Bölgedeki tarım arazileri ve doğal alanlar rant uğruna betona kurban ediliyor"

Son üç gündür deprem bölgesinde yaptıkları ziyaretlerde çiftçi, üretici, tarımsal işletmeler, hayvancılık yapan yurttaşların büyük bir çaresizlik içinde olduğunu Adem, şunları kaydetti:

"Yıkılan ahırlarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışanlar, hasat zamanı geldiğinde işçi bulamayanlar, zararını karşılayacak destekleri alamayanlar, sulama sistemleri çökmüş olduğu için tarlasını ekemeyenler… Liste uzayıp gidiyor. Deprem, yalnızca evleri, yolları ve binaları değil, aynı zamanda Türkiye'nin gıda üretimini ve kırsal ekonomisini de derinden sarstı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu enkazın altında kalan üreticiyi görmek istemiyor. Bakanlık yetkilileri, bol bol hamaset yapıyor, 'şu kadar destek verdik, bu kadar yardım yaptık' diye rakamlarla göz boyamaya çalışıyor. Ancak sahaya indiğinizde gerçek çok farklı. Depremzede üreticilerimiz, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, açıklanan rakamların sahada karşılığının olmadığını haykırıyor. Üstüne üstlük, bölgedeki tarım arazileri ve doğal alanlar rant uğruna betona kurban ediliyor."

"Bakanlık yetkilileri, ekran karşısına çıkıp 'şu kadar destek verdik' diyerek rakamlarla göz boyamaya çalışıyor" diyen Adem, sahada çiftçinin cebine giren tek bir kuruş bile olmadığını söyledi.

"Depremin ilk günlerinden itibaren üretimin devam edebilmesi için kapsamlı projeler hazırlanması gerekirdi"

CHP'li Adem, depremzede üreticinin devletin sunduğunu iddia ettiği desteklerden faydalanamadığını söyleyerek verilen desteğin göstermelik olduğu ya da bürokratik engellerle üreticiye ulaşmadığını kaydetti. Deprem bölgesinin sadece konutlardan ibaret olmadığını belirten Adem, şöyle devam etti:

"Orada yaşayan milyonlarca insanın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ancak yanlış politikalar yüzünden üretici toprağını terk ediyor. Tarımsal üretim alanları hızla yapılaşmaya açılıyor. İktidar, üreticiye destek vermek yerine, deprem bahanesiyle tarım arazilerini ranta kurban ediyor. Bölgede tarımsal üretimin bu hale gelmesinin en büyük nedeni merkezi yönetimin tarımı ve kırsal alanları yok sayan politikalarıdır. Depremin ilk günlerinden itibaren üretimin devam edebilmesi için kapsamlı projeler hazırlanması gerekirdi. Ama iktidar bunu yapmadı.

"Bakanlık, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalı"

Göç veren bu illerde tarım işçisi bulmak bile imkansız hale geldi. Tarım Bakanlığı, çiftçiye özel destek paketleri açıklamak yerine hala genel geçer politikalarla günü kurtarmaya çalışıyor.Bu politikasızlık devam ederse, deprem bölgesinde tarım tamamen bitecek! Üretici toprağını terk edecek, şehirler büyük bir kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalıdır. Tarımsal işletmeler için özel teşvikler sağlanmalı, yıkılan sulama altyapıları hızla onarılmalı, üreticinin elindeki ürünlerin değerlendirilmesi için yeni pazar olanakları yaratılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Deprem Bölgesine Tarım İyileştirme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Deprem Bölgesine Tarım İyileştirme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.