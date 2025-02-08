CHP'den Deprem Bölgesine Tarım İyileştirme Çağrısı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor. Çiftçi unutuldu, üretici sahipsiz bırakıldı, tarımsal işletmeler kaderine terk edildi. Bakanlık, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çiftçilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Adem, iki yıl geçmesinin ardından hala tarım sektörünün yok olmanın eşiğinde olduğu, çiftçinin ise umutsuz olduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden itibaren üretim yapmaya devam etmek için direnen çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, tarımsal işletmelerimiz ne yazık ki iktidarın gözünde yok hükmünde. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor" dedi.

"Bölgedeki tarım arazileri ve doğal alanlar rant uğruna betona kurban ediliyor"

Son üç gündür deprem bölgesinde yaptıkları ziyaretlerde çiftçi, üretici, tarımsal işletmeler, hayvancılık yapan yurttaşların büyük bir çaresizlik içinde olduğunu Adem, şunları kaydetti:

"Yıkılan ahırlarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışanlar, hasat zamanı geldiğinde işçi bulamayanlar, zararını karşılayacak destekleri alamayanlar, sulama sistemleri çökmüş olduğu için tarlasını ekemeyenler… Liste uzayıp gidiyor. Deprem, yalnızca evleri, yolları ve binaları değil, aynı zamanda Türkiye'nin gıda üretimini ve kırsal ekonomisini de derinden sarstı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu enkazın altında kalan üreticiyi görmek istemiyor. Bakanlık yetkilileri, bol bol hamaset yapıyor, 'şu kadar destek verdik, bu kadar yardım yaptık' diye rakamlarla göz boyamaya çalışıyor. Ancak sahaya indiğinizde gerçek çok farklı. Depremzede üreticilerimiz, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, açıklanan rakamların sahada karşılığının olmadığını haykırıyor. Üstüne üstlük, bölgedeki tarım arazileri ve doğal alanlar rant uğruna betona kurban ediliyor."

"Bakanlık yetkilileri, ekran karşısına çıkıp 'şu kadar destek verdik' diyerek rakamlarla göz boyamaya çalışıyor" diyen Adem, sahada çiftçinin cebine giren tek bir kuruş bile olmadığını söyledi.

"Depremin ilk günlerinden itibaren üretimin devam edebilmesi için kapsamlı projeler hazırlanması gerekirdi"

CHP'li Adem, depremzede üreticinin devletin sunduğunu iddia ettiği desteklerden faydalanamadığını söyleyerek verilen desteğin göstermelik olduğu ya da bürokratik engellerle üreticiye ulaşmadığını kaydetti. Deprem bölgesinin sadece konutlardan ibaret olmadığını belirten Adem, şöyle devam etti:

"Orada yaşayan milyonlarca insanın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ancak yanlış politikalar yüzünden üretici toprağını terk ediyor. Tarımsal üretim alanları hızla yapılaşmaya açılıyor. İktidar, üreticiye destek vermek yerine, deprem bahanesiyle tarım arazilerini ranta kurban ediyor. Bölgede tarımsal üretimin bu hale gelmesinin en büyük nedeni merkezi yönetimin tarımı ve kırsal alanları yok sayan politikalarıdır. Depremin ilk günlerinden itibaren üretimin devam edebilmesi için kapsamlı projeler hazırlanması gerekirdi. Ama iktidar bunu yapmadı.

"Bakanlık, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalı"

Göç veren bu illerde tarım işçisi bulmak bile imkansız hale geldi. Tarım Bakanlığı, çiftçiye özel destek paketleri açıklamak yerine hala genel geçer politikalarla günü kurtarmaya çalışıyor.Bu politikasızlık devam ederse, deprem bölgesinde tarım tamamen bitecek! Üretici toprağını terk edecek, şehirler büyük bir kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalıdır. Tarımsal işletmeler için özel teşvikler sağlanmalı, yıkılan sulama altyapıları hızla onarılmalı, üreticinin elindeki ürünlerin değerlendirilmesi için yeni pazar olanakları yaratılmalıdır."