CHP\'den Ekrem İmamoğlu\'na Açılan Soruşturmaya Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için iyi dileklerde bulunmak; haksız, hukuksuz, delilsiz bir şekilde hayata geçirilen tutuklamalara ve gözaltılara şahit olduğumuz bu dönemi geride bırakmak temennisi ne zamandan beri soruşturma sebebi oldu? TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızında açılan soruşturma yargının siyasallaşmasından öte, kişisel bir boyuta da ulaştığının resmidir. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gökan Zeybek şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için iyi dileklerde bulunmak; haksız, hukuksuz, delilsiz bir şekilde hayata geçirilen tutuklamalara ve gözaltılara şahit olduğumuz bu dönemi geride bırakmak temennisi ne zamandan beri soruşturma sebebi oldu? TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızında açılan soruşturma yargının siyasallaşmasından öte, kişisel bir boyuta da ulaştığının resmidir. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu yıldırma politikalarına hiçbirimiz teslim olmayacağız."

Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ndeki, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum, biz var ya senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.