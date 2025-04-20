CHP'den Filistin Dayanışması Vurgusu

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İktidarın paralı trolleri, bizim Filistin ve Gazze halkıyla dayanışmamızı sorgulayamazlar. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Bizi, Gazze'yi seçim zamanı siyasi rant için kullanıp, ABD'nin tehcir planına gönüllü yazılanlarla karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidarın paralı trolleri, bizim Filistin ve Gazze halkıyla dayanışmamızı sorgulayamazlar. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Bizi, Gazze'yi seçim zamanı siyasi rant için kullanıp, ABD'nin tehcir planına gönüllü yazılanlarla karıştırmayın. Filistin davasındaki tutumumuzu anlamak isteyenler, bu videoyu iyi izlesin. Her zaman daha gür haykıracağız: Özgür Filistin, tam bağımsız Türkiye."

Çelik, açıklamasıyla beraber bir de video paylaştı. Gazze için Taksim'e yürüyen vatandaşlara engel olan polisler ile Çelik'in müzakere anlarına ilişkin videoda Çelik, yapacakları basın açıklamasında siyasi bir ifade olmadığını belirterek, "Basın açıklamasında bir tane siyasi cümle var mı? Silivri zindanında Ekrem İmamoğlu. Basın açıklamasında ne bir tane Ekrem İmamoğlu var, ne de bir CHP kelimesi var" dedi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları da kaydetti:

"Zalim İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını da İsrail Konsolosluğu önünde lanetleyen bizdik. 'Nehirden denize, özgür Filistin' bizim şiarımızdır. Bugün Silivri zindanında tutsak ettiğiniz Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yılında Gazze'ye gönderdiği yardım tırlarına iyi bakın. Filistinli öğrencilere eğitim desteği veren Ekrem Başkanımızın neden tutsak edildiğini herkes daha iyi anlayacaktır. Dün olduğu gibi yine yasaklama çabalarına rağmen bu yıl şubat ayında Galata Köprüsü üzerinde 'Filistin davası bir insanlık davasıdır.' diye haykıran bizdik. İyi bakın. Bizim Filistin'le ilgili samimiyetimizi tartışmaya, siyasi rantçıların gücü yetmez. Bugün haksız hukuksuz şekilde tutsak ettiğiniz Ekrem Başkanımızın yönetimindeki İBB'nin burs verdiği Filistinli öğrenciler bilir bizim nerede durduğumuzu. Bizim kardeşliğimizi, dayanışmamızı sorgulamaya, paralı trollerin gücü yetmez."