CHP\'den Gazetecilere Kutlama

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CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Taybıllı, İl Başkanlığında düzenlediği programda yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hürriyetinin, anayasal güvence altında olan demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Gazetecilerin toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Taybıllı, "Kamuoyuna haber ulaştırabilmek amacıyla her türlü fedakarlığı yaparak sarf ettiğiniz emeğin farkındayız. Sizler düşüncelerimizi, çalışmalarımızı halka aktarmada köprü vazifesi görmektesiniz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin kıymetinizin farkındayız, sıkıntılarınızın da farkındayız." dedi.

Ardından Taybıllı ve programa katılan gazeteciler birlikte pasta kesti, sohbet etti.

Saadet Partisi'nden Akın'ın açıklamasına tepki

Saadet Partisi Edirne Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada, Akın'ın mahalle ziyaretlerinde vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine "Hayal satamam, yalan söyleyemem" cümlesini kurduğunu belirtti.

Akın'ın seçim öncesi onlarca vaatte bulunduğunu ancak yerine getirmediğini savunan Karakütük, "Ulaşımda indirim bunlardan sadece birisiydi. Göreve geldikten kısa zaman sonra bırakın indirimi ulaşıma zam yapılmıştı. Vaat etmek kolaydır ancak gerçekleştirmek zordur." ifadelerini kullandı.

Karakütük, Akın'ın seçim dönemindeki vaatleriyle Edirnelilere hayal sattığını kaydetti.