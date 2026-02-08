CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e Destek - Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e Destek

08.02.2026 14:21  Güncelleme: 15:40
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü kıyafetinden dolayı hedef alan paylaşımlara tepki gösterdi. Emir, Anadolu kadınlarının geleneksel kıyafetlerinin hor görülmesine karşı çıkarken, ifade özgürlüğü ile ilgili yasal durumlara da dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü hedef alan paylaşıma ilişkin, "Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz" açıklamasını yaptı.

Murat Emir, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan paylaşıma tepki gösterdi. Emir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz. Burada söylenen sözden ne kadar rahatsız olursak olalım, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçunun oluşmadığını da ekleyelim. Bir densiz bir söz söylediğinde kapısına polis yollamak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu halk söyleneni de söyleyeni de vicdanında tartacak ferasettedir."

Kaynak: ANKA

