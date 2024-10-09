CHP'den Gıda Hilelerine Komisyon Talebi - Son Dakika
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CHP'den Gıda Hilelerine Komisyon Talebi

Cumhur Uzun, gıda sektöründeki taklit ürünler için TBMM'de komisyon kurulmasını önerdi.

09.10.2024 11:37
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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, gıda sektöründeki taklit ve hileli ürünlerle ilgili komisyon oluşturulması talebiyle TBMM Başkanlığı'na önerge sundu.

CHP'li Uzun, TBMM'de komisyon kurulması talebiyle verdiği önergede, taklit ve hileli gıda ürünlerinin arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim itibarıyla aralarında birçok temel gıdanın bulunduğu taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellemiş, bu kapsamda; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş tespit edilen ürün sayısının 10 artarak 66'ya çıktığı, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısının da 35 artışla 498'e yükseldiğini duyurmuştur. Sayılardaki artış bir yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu gözler önüne sererken bir diğer taraftan gıda sektöründe yaşananları da ortaya koymaktadır.

Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz yurttaşların alım gücünü düşürmüş, tüketiciyi her alanda olduğu gibi maalesef gıdada da ucuz ürün arayışına yöneltmiştir. Üretimde yaşanan maliyet artışları ve iktidarın yanlış politikaları ise bu durumu içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bunu fırsat bilen bazı üretici ve esnaflar insan sağlığını hiçe sayarak taklit ve hileli ürünleri piyasaya sürmekte bir yandan haksız kazanç elde ederken diğer yandan adeta halkın sağlığı ile oynamaktadır. Özellikle son dönemde gıda sektöründe adeta yıkım yaşanmakta, merdiven altı üretim artmakta, bazı kötü niyetli üretici ve satıcılar insanların sağlığını kar hırsı ile hiçe saymaktadır. ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

İktidar, her türlü eleştiriye ve çözüm önerisine kulak tıkayarak yol alıyor. Ama bu yolun sonu hem üreticiyi hem tüketiciyi felakete sürüklüyor. İktidarın; planlamadan, bilimden ve çözüm üretmekten yoksun politikaları yerli üreticiyi bitirme noktasına getirmiş, ülkemiz neredeyse en temel ürünlerde dahi dışa bağımlı hale gelmiştir. Ekonomik krizle birleşen bu durum bir yandan gıda krizine yol açarken diğer taraftan sektörde kötü niyetli insanların ve hileli gıdaların artmasına yol açmıştır.

Denetim ve planlamayı yapması gereken ve bu konuda sorumluluğu bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, taklit-tağşiş gıdalardaki artışın önüne geçememesi birçok noktada eksikliklerin olduğunu göstermektedir. İnsanlarımızın sağlığının ne denli büyük bir tehdit altında bulunduğu düşünüldüğünde bir an önce harekete geçilmesi önlem alınması gerekmektedir. TBMM bünyesinde kuracağımız bir komisyon aracılığıyla, taklit-tağşiş ürünlerin önüne geçilmesi, denetim ve cezalara dair yeni bir adım atılması ve tarım ve hayvancılık politikalarının bu doğrultuda planlanmasının sağlanması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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