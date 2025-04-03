CHP'den Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Boykot haktır. Boykot yazmak da haktır. Kıymetli sanatçı Cem Yiğit Üzümoğlu ile birlikte 10 yurttaşımızın sadece 'boykot' dedikleri için apar topar gözaltına alınmaları bile iktidarın koltuk korkusunun boyutunu gösteriyor. İnsanların ne yazacağına, ne alıp almayacağına, ne söyleyeceğine karışmaya yeltenmek despotluktur. Hukuk Komisyonumuz, gün boyunca Çağlayan Adliyesi'nde despotluğa karşı hukuk, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yanındaydı" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot dediği için gözaltına alınmasının iktidarın koltuk korkusundan kaynaklandığını belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Boykot haktır. Boykot yazmak da haktır. Kıymetli sanatçı Cem Yiğit Üzümoğlu ile birlikte 10 yurttaşımızın sadece 'boykot' dedikleri için apar topar gözaltına alınmaları bile iktidarın koltuk korkusunun boyutunu gösteriyor. İnsanların ne yazacağına, ne alıp almayacağına, ne söyleyeceğine karışmaya yeltenmek despotluktur. Hukuk Komisyonumuz, gün boyunca Çağlayan Adliyesi'nde despotluğa karşı hukuk, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yanındaydı. Herkesin özgürce konuştuğu bir Türkiye, yakındır."