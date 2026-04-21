CHP'den Gözaltına Alınan Madencilere Destek

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110'unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı. CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karasu, şunları söyledi:

"'Açız, yoksuluz, çıplağız' diyerek günlerdir yollarda olan, Ankara'da haklarını arayan Doruk Madencilik işçileri sabaha karşı gözaltına alındı. Soma'da atılan tekmeyi unutmadık. Bugün emeğinin hakkını savunan madenciye uzanan elleri de unutmayacağız. Emeğin en ağır yükünü taşıyan işçilerin yanındayız. Hak aramak suç değildir. Gözaltına alınan işçiler derhal serbest bırakılmalıdır. Bu kara düzen mutlaka değişecek. Emeğin hakkı, halkın iktidarıyla birlikte alınacak."