İbb Davası Öncesi Eylem ve Gösteri Yasağı... Burhanettin Bulut: Yasaklarla, Baskılarla, Korkutarak Halkın İradesini Susturamazsınız

(İSTANBUL)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, pazartesi günü başlayacak İBB davası öncesi Silivri'de eylem ve gösteri yasağı kararı alınmasına ilişkin "Korku gerçekten dağları aşmış. Yasaklarla, baskılarla, korkutarak halkın iradesini susturamazsınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan davanın ilk duruşması pazartesi günü Silivri'de başlayacak. Dava öncesi Silivri Kaymakamlığı tarafından İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde bir ay süreyle eylem yasağı getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü Silivri'de görülecek kumpas davası öncesinde eylem yasağı getirilmiş. Korku gerçekten dağları aşmış! Yasaklarla, baskılarla, korkutarak halkın iradesini susturamazsınız. Ne yaparsanız yapın; adalet talebini de demokrasi inancını da bu ülkenin özgür yarınlara olan umudunu da engelleyemeyeceksiniz!"