CHP'den İBB Soruşturması Açıklaması: 'Millet İradesine Darbe'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmadaki 3'üncü dalga gözaltı operasyonuna ilişkin, "Ergenekon sürecinde de dalga dalga geliyorlardı. Sonuç ortada. Bugün yapılan operasyonların amacı belediyeleri hukuken de fiilen de çalışamaz hale getirmektir. Bu, millet iradesine darbedir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Suç yoksa yaratırız diye yola çıkarak gerçekleştirilen operasyonlarda bugün 3. dalgayı da gördük. Ergenekon sürecinde de dalga dalga geliyorlardı. Sonuç ortada. Bugün yapılan operasyonların amacı belediyeleri hukuken de fiilen de çalışamaz hale getirmektir. Bu, millet iradesine darbedir."