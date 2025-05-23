CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyona Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonu sert sözlerle eleştirirken, "Bu organize kötülüğe asla yenilmeyeceğiz! Halkın iradesini asla teslim alamayacaksınız" dedi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü ve Koruma Müdürü ile birlikte KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürlerinin de olduğu çok sayıda kişinin sabaha karşı gözaltına alınmasına CHP'li yöneticilerin ilk tepkileri sosyal medya üzerinden oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mart'tan bu yana suçlamalara bir dayanak bulunamadığını ifade etti. Emir, mesajında şunları vurguladı:

"Kendilerinden esinlenerek uydurdukları suçları ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de yol arkadaşlarımızın üzerine bir türlü oturmadıkça, her yeni bir günün şafağında içi boş başka bir soruşturma açıyorlar. Resmen keyfi zorbalıkla, daha önce serbest bırakılan Kadriye Kasapoğlu ve diğer çalışma arkadaşlarımız hakkında yeniden gözaltı kararı aldılar! Bu organize kötülüğe asla yenilmeyeceğiz! Halkın iradesini asla teslim alamayacaksınız!"