CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyona Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona, "Yenildiniz, yine yenileceksiniz. Millet büyüktür" tepkisini gösterdi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla bir milim bile eğemeyeceksiniz! Yenildiniz, yine yenileceksiniz. Millet büyüktür."