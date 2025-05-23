(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona, "Yenildiniz, yine yenileceksiniz. Millet büyüktür" tepkisini gösterdi.
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla bir milim bile eğemeyeceksiniz! Yenildiniz, yine yenileceksiniz. Millet büyüktür."
Son Dakika › Güncel › CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyona Sert Tepki - Son Dakika
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