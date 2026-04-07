CHP'den İçişleri Bakanına IŞİD Sorusu

07.04.2026 15:43
Murat Bakan, İstanbul'daki saldırının ardından IŞİD terör örgütünü açıklamamayı eleştirdi.

(ANKARA) - CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İstanbul'daki saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız. Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor; bugün İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren ve polisimizin kanını döken terör örgütü hangisidir? Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız" diye sordu.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İçişleri Bakanı; bugün İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde 3 IŞİD'li terörist, görevdeki polislerimize uzun namlulu silahlarla saldırdı, 2 kahraman polisimiz yaralandı. Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız. Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor; bugün İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren ve polisimizin kanını döken terör örgütü hangisidir? Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız?"

IŞİD terör örgütü için ya da iktidarınınızın söylediği gibi 'DEAŞ terör örgütü' için 'dini istismar eden örgüt' ifadelerini kullanmanızı nasıl yorumlamalıyız? Eski İçişleri Bakanları Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya kendi dönemlerinde 'terör örgütü DEAŞ' ifadesini kullanılırken; sizin bunu diyemiyor olmanızın sebebi nedir? Daha açık soralım: Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün IŞİD olduğundan emin mi değilsiniz? Yoksa bu sizin ideolojik tercihlerinizden mi kaynaklanıyor? Bir terör saldırısı oldu, polisimizin kanı döküldü, canına kast edildi; siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz, IŞİD terör örgütünün adını yazmaktan imtina edemezsiniz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Murat Bakan, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Işid, Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
