CHP'den İddia: Gaz ve Petrol Gelirleri Yabancılara Satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den İddia: Gaz ve Petrol Gelirleri Yabancılara Satılıyor

02.03.2026 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Karadeniz gazı ve Gabar petrol gelirlerini yabancı finans kuruluşlarına sattığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol gelirlerinin bir bölümünü "sukuk ihracı" adı altında yabancı finans kuruluşlarına sattığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrolün bir kısım gelirlerini, vatandaşın faturalarına indirim olarak yansıtmak yerine, yabancı finans kuruluşları üzerinden sattığını tespit ettik. AKP'nin, 'sukuk ihracı' yaptık diyerek duyurduğu, ancak aslında yurt dışından borç almak için sattığı Türkiye'nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerindeki söz konusu tutar: 1 Milyar Dolar!"

Ayrıca TPAO, bu vadeli borcu geri öderken, yabancı şirketlere yüzde 6,30 oranında bir ilave tutarı da ödemeyi garanti ediyor. Bu oran, piyasadaki mevcut borçlanma faizlerinden de yüksek bir yük getiriyor. AKP, göz göre göre TPAO'nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor.

Bu satışa da utanmadan ihracat diyor. Buradan anlaşılıyor ki: bu dev borçlanmanın tüm faturasını yine vatandaş ödeyecek! Vatandaşın doğalgaz, elektrik ve akaryakıt faturalarına yeni zamlar gelecek."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İddia: Gaz ve Petrol Gelirleri Yabancılara Satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 01:33:17. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den İddia: Gaz ve Petrol Gelirleri Yabancılara Satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.