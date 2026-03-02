CHP'den İddia: Gaz ve Petrol Gelirleri Yabancılara Satılıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol gelirlerinin bir bölümünü "sukuk ihracı" adı altında yabancı finans kuruluşlarına sattığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrolün bir kısım gelirlerini, vatandaşın faturalarına indirim olarak yansıtmak yerine, yabancı finans kuruluşları üzerinden sattığını tespit ettik. AKP'nin, 'sukuk ihracı' yaptık diyerek duyurduğu, ancak aslında yurt dışından borç almak için sattığı Türkiye'nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerindeki söz konusu tutar: 1 Milyar Dolar!"

Ayrıca TPAO, bu vadeli borcu geri öderken, yabancı şirketlere yüzde 6,30 oranında bir ilave tutarı da ödemeyi garanti ediyor. Bu oran, piyasadaki mevcut borçlanma faizlerinden de yüksek bir yük getiriyor. AKP, göz göre göre TPAO'nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor.

Bu satışa da utanmadan ihracat diyor. Buradan anlaşılıyor ki: bu dev borçlanmanın tüm faturasını yine vatandaş ödeyecek! Vatandaşın doğalgaz, elektrik ve akaryakıt faturalarına yeni zamlar gelecek."