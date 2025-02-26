CHP\'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi\'nde işe başladı

Güncel

Hiç hesapta yokken milyoner oldu

Konya\'da kahreden kaza! Bir polis şehit oldu

CHP'den olaylı bir şekilde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şaibeyle gündeme gelen ve başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultayla ilgili de dava açtı. Soruşturma kapsamında aynı zamanda ifade veren Lütfü Savaş'ın yeni işi ise belli oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ, ÜNİVERSİTEDE GÖREVE BAŞLADI

Tıp alanında doçent doktor olan Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde göreve başladı. Savaş'ın üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde görev yapacağı öğrenildi.

ÖZGEÇMİŞTE, CHP VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ YOK

Üsküdar Üniversitesi'nin internet sitesine girip Savaş'ın özgeçmişini okuyanlar ise dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Özgeçmişte Savaş'ın belediye başkanlığı yılları ve CHP'de siyaset yaptığı dönemden hiç bahsedilmediği görüldü.