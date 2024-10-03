CHP'den İletişim Başkanlığı'na Tepki - Son Dakika
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CHP'den İletişim Başkanlığı'na Tepki

CHP\'den İletişim Başkanlığı\'na Tepki

CHP'li Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın 2023 harcamalarını eleştirerek tasarruf eksikliğine dikkat etti.

03.10.2024 10:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın harcamalarına tepki gösterdi. İletişim Başkanlığı'nın 2023'te toplam 3 milyar 232 milyon 277 bin TL harcama yaptığını hatırlatan Bulut, "Vatandaş işsizlikten kırılırken, evine ekmek götüremezken İletişim Başkanlığı'nın 6 aylık gideri olan 2 milyar 580 milyon 596 bin TL neredeyse geçen sene harcadığı paraya yaklaştı. Tasarruf tedbirleri İletişim Başkanlığı'nın kapısının önünden bile geçmiyor. İletişim Başkanlığı da Saray gibi itibardan tasarruf etmiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın harcamalarında yılın ilk 6 ayında 4 milyar 796 milyon 810 bin TL harcayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile yarıştığını kaydetti. Bulut, bu yılın ocak-mart döneminde 1 milyar 496 milyon 755 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı'nın, nisan-haziran döneminde 1 milyar 83 milyon 841 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 580 milyon 596 bin TL harcadığını bildirdi.

"Vatandaşın vergilerini nereye harcadıklarının hesabını bile vermiyorlar"

İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında 3 milyar 232 milyon 277 bin TL harcadığını, bu tutara neredeyse yılın ilk 6 ayında ulaştığını belirten Bulut,  "Sürekli dezenformasyon adı altında yayın yapan ancak dezenformasyonun merkezi haline gelen İletişim Başkanlığı, halkın tamamının vergileriyle finanse edilen bir kurum olduğunu unutarak Saray'ın ve iktidarın aklama aparatı haline dönüştü. Millet işsizlikten kırılırken, evine ekmek götüremezken, vatandaşın vergilerini nereye harcadıklarının hesabını bile vermiyorlar" dedi.

"Saray'ın kara propaganda aracına dönen..."

İletişim Başkanlığı'nın kurulduğu günden bugüne bütçesinin her yıl düzenli olarak artırıldığına dikkati çeken Bulut, personel sayısında da iki katından fazla artış olduğuna belirtti. Bulut, "İletişim Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi 4 milyar 126 milyon 595 bin TL. 'Türkiye markasını güçlendirmek' iddiasıyla yola çıkan, ancak gelinen noktada Saray'ın kara propaganda aracına dönen, millete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı'nın bu kadar parayı nerelere harcadığı sır. Tasarruf tedbirleri İletişim Başkanlığı'nın kapısının önünden bile geçmiyor. İletişim Başkanlığı da Saray gibi itibardan tasarruf etmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İletişim Başkanlığı'na Tepki - Son Dakika

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