CHP'den İmamoğlu Davasına Eleştiri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, İmamoğlu davasında hukuksuzluk ve keyfilik olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin, "Şimdi ifadeler alınıyor. Yapılan sıralamaya göre kimisi geçen hafta dinlendi, kimisi üç ay sonra dinlenecek. Bizim hukukumuz açıktır. Aynı fiilden ötürü suçlanan kimselerin aynı anda dinlenmesi gerekir. Halbuki aynı olayla suçlananlar biri bugün dinleniyorsa, bir diğeri iki, üç ay sonra dinlenecek." dedi.

Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "CHP'nin ve cezaevinde yatanların temel suçunun, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde birinci parti olmak" olduğunu savundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında peşinen cezalandırma olduğunu öne süren Emre, "Çünkü bu dosyada ondan fazla kişi hakkındaki iddialar doğru bile kabul edilse şu anda yattıkları süre itibarıyla, bizim infaz kanunumuza göre cezasını çekmiş olacak. Yani belli sayıda insanın ceza almasıyla, mahkum olması arasında teorik olarak bir fark kalmamış oluyor." ifadelerini kullandı."

Mahkemede "acemilikler" bulunduğunu savunan Emre, yargıçların görev süresinin az olduğunu, ilk gün yoklama alınmadığını, oturma düzeni ve diğer kuralların her gün değiştiğini, keyfilik olduğunu öne sürdü.

Emre, "UYAP sistemi dahi burada bir yargılamanın 12,5 yıl süreceğine göre hesaplama yapıyor. Şimdi ifadeler alınıyor. Yapılan sıralamaya göre kimisi geçen hafta dinlendi, kimisi üç ay sonra dinlenecek. Bizim hukukumuz açıktır. Aynı fiilden ötürü suçlanan kimselerin aynı anda dinlenmesi gerekir. Halbuki aynı olayla suçlananlar biri bugün dinleniyorsa, bir diğeri iki, üç ay sonra dinlenecek." diye konuştu.

Yasa yapma yetkisinin TBMM'ye verilmiş bir yetki olduğunu dile getiren Emre, şunları kaydetti:

"Milletin temsilcileri gider yasa yapar. Ancak bizim bu soruşturmada gördüğümüz husus şudur. Yargı burada kendine göre yasa yapmaktadır. Ne demek istediğimi şöyle bir örnekle ifade etmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 254'üncü maddesi etkin pişmanlıkla ilgili hükmü düzenlemiştir. Arkadaşlarımıza, burada tutuklulara, burada itirafçı olanlara yönelik ilk suçlama rüşvet soruşturmasıdır. Halbuki TCK'nin 254'üncü maddesi rüşvet suçunda etkin pişmanlık hükümlerini düzenler. Bunun için şartlar, etkin pişmanlıktan yararlanmak için bir rüşvet anlaşmasının yapılması ancak henüz soruşturmada yetkili makamlarca bir işlem yapılmamış olmasıdır. Yani bir kimseyi rüşvet soruşturmasından tutuklarsanız, o kişinin artık tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması diye bir şey söz konusu olamaz."

Emre, "Halbuki buradaki dosyada 'Ben suçsuzum' diyenlerin içeride, 'Ben onlarca rüşvet suçu işledim ama bu da şu işin içindeydi, onu da gördüm, bu da suçlu' diyenlerin dışarıda olduğu, kanunun hilafına, yargının yarattığı bir düzenle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:44:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.