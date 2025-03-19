CHP'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı çıkarak demokrasiye inananları bir araya çağırdı ve darbe girişimine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

19.03.2025 10:00  Güncelleme: 10:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "CHP'yi ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Çiftçi, İmamoğlu'nun gözalına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim sürecimize bir adım geri atmadan devam ediyoruz. CHP'yi ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Gül Çiftçi, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki - Son Dakika
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