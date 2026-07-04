CHP'den İran'a Taziye Ziyareti

(TAHRAN)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen devlet törenine katıldı. Saraç, Kılıçdaroğlu'nun taziye ve dayanışma mesajlarını İranlı yetkililere iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle, İran'ın dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da düzenlenen devlet törenine katıldı.

Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen törene İranlı devlet yetkilileri ve vatandaşların yanı sıra çok sayıda ülkeden siyasi ve resmi heyet iştirak etti. Türkiye'den de farklı siyasi partilerin temsilcileri törende hazır bulundu.

Türkiye'den törene katılan isimler arasında Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı), Selçuk Özdağ (Yeniyol Grup Başkanvekili, Muğla Milletvekili), Burak Dalgın (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili), Mehmet Karaman (Saadet Partisi Samsun Milletvekili), Özgür Bursalı (Vatan Partisi Genel Sekreteri), Şehzade Demir (HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili), Atıf Özbey (SES Partisi Genel Başkanı) ve Emin Serin (BBP Genel Başkan Yardımcısı) da yer aldı.

CHP adına törende bulunan Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ve dayanışma mesajlarını İranlı yetkililere iletti. Kılıçdaroğlu'nun mesajında, İran halkına başsağlığı dilekleri sunulurken, Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihi bağlara, ortak kültürel değerlere ve bölgesel barış ile istikrarın önemine dikkat çekildi.

Tören sonrasında değerlendirmede bulunan Necdet Saraç, "Komşumuz İran'ın yaşadığı acıyı paylaşıyor, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ve dayanışma duygularını İran halkına iletiyoruz. Bölgemizin bugün her zamankinden daha fazla barışa, sağduyuya ve diyaloğa ihtiyacı var. Halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlenmesi, bölgesel barış ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.