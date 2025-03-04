CHP'den İstanbul Kongresi Soruşturmasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emir, sosyal medya hesabından yatığı paylaşımda, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı'nda herhangi bir usulsüzlük bulamayanlar, bu kez İstanbul İl Örgütümüzün Kongresi'ni hedef alarak soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılarla, dolandırıcılarla, kadınlara ve çocuklara şiddet uygulayanlarla mücadele etmek yerine, tüm dikkatini ve enerjisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltmiş durumda. Ama nafile!" tepkisinde bulundu.