CHP'den İstanbul Üniversitesi'nin Diploma İptaline Sert Tepki

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "Diplomasız tek adam maalesef ki bu ülkede diplomaları iptal ediyor. Artık insanların can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu yüzden biz bugün de yarın da, perşembe günü de cuma günü de Meclis'te gerekli direnci göstereceğiz, bu kararı kabul etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li milletvekilleri İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleriyle birlikte şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sivil bir darbe yapılmıştır. Burada 86 milyonun iradesiyle, oyuyla TBMM bu kararı kabul etmiyor. Diplomasız tek adam maalesef ki bu ülkede diplomaları iptal ediyor. Artık insanların can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu yüzden biz bugün de yarın da perşembe günü de cuma günü de Meclis'te gerekli direnci göstereceğiz, bu kararı kabul etmeyecegiz. Türkiye, 86 milyon, hepimiz tepki vermeliyiz. Bu diploma iptali, bu hak gaspı Sayın Ekrem İmamoğlu'na değil, 86 milyona yapılmıştır. 86 milyona gözdağı verilmek isteniyor. Direnceğiz, hep birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacağız. Bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız."