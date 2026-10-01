CHP\'den istifa eden Bayraklı Belediye Başkanı Önal\'dan açıklama bekleniyor

(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Önal'ın CHP üyeliğinden ayrılma kararının ardından, Önal'ın istifasının gerekçesi ve bundan sonraki süreçte atacağı adımlara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

Önal, CHP adayı olarak katıldığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, yüzde 47,06 oy alarak Bayraklı Belediye Başkanlığı görevine başlamıştı.