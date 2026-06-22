Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı

(ANKARA) - CHP'den bugün istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bu Sevdanın Adı Ankara" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sahneye çağrıldı. Bugün CHP'den istifa ettiğini açıklalyan Koç'a, Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı.

Programda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılını bu yıl kutlayacaklarını belirterek, Ağustos ayında kapsamlı bir program düzenleyeceklerini söyledi. Ankara'nın AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine kadar her aşamasına tanıklık ettiğini ifade eden Erdoğan, "AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük" dedi.

Başkentin bu yıl önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapacağını kaydeden Erdoğan, 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, sonbaharda ise Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin yine başkentte gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Konuşmasında muhalefete de eleştiriler yönelten Erdoğan, iktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini ancak muhalefetin "kronikleşmiş vizyon sorununu" çözemediklerini söyledi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bahane aramadık, mazeretlere sığınmadık, saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına, 'Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır' gibi absürt tezlerle çıkmadık."

Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar."

Muhalefetin millete sunabileceği plan ve projelerinin olmadığını savunan Erdoğan, "Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin büyük bir partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde ve fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin yeni üyelerle güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Ankara İl Teşkilatı'nın 1 milyon 53 bin üyeye ulaştığını ve geçen yıl kaydedilen 162 bin yeni üyeyle üst üste altıncı kez Türkiye birincisi olduğunu söyledi.