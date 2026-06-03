Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan CHP Myk Üyelerine Tebrik Çiçeği - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan CHP Myk Üyelerine Tebrik Çiçeği

03.06.2026 13:25  Güncelleme: 13:48
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CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mutlak butlan kararı sonrası belirlenen yeni CHP MYK üyelerine Genel Merkez'e kutlama çiçeği gönderdi.

(ANKARA) - CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mutlak butlan kararı sonrası yeni belirlenen CHP MYK üyeleri için Genel Merkez'e kutlama çiçeği gönderdi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararı sonrası göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün açıklanmıştı.

Şubat ayında CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün açıklanan ve Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Mesut Özarslan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan CHP Myk Üyelerine Tebrik Çiçeği - Son Dakika

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