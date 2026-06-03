(ANKARA) - CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mutlak butlan kararı sonrası yeni belirlenen CHP MYK üyeleri için Genel Merkez'e kutlama çiçeği gönderdi.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararı sonrası göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün açıklanmıştı.
Şubat ayında CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün açıklanan ve Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi.
Son Dakika › Güncel › Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan CHP Myk Üyelerine Tebrik Çiçeği - Son Dakika
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