CHP'li Belediye Başkanları İstifa İddialarını Yalanladı

08.02.2026 14:13  Güncelleme: 15:40
Gölbaşı, Kalecik ve Beypazarı belediye başkanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda CHP'den istifa edeceklerine dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Başkanlar, Mansur Yavaş ile aynı hedef doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP'den istifa edeceklerine ilişkin iddiaları yalanladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyduğunu belirtti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da CHP çatısı altında hizmet etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP'den istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Odabaşı, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çekildiği fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum."

"Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da açıklamasında, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik'te ve Ankara'da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya hesabından, "Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında" diyerek, şu açıklamayı paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Sosyal Medya, Beypazarı, Güncel, Medya, Son Dakika

