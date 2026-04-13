CHP'li Emir: Kademeli Su Tarifesinin İptali Dar Gelirliyi Vurdu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da kademeli su tarifesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesine ilişkin dar gelirli vatandaşları olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Emir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı kademeli su tarifesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin suda uyguladığı kademeli tarife az kullanan dar gelirliyi her açıdan koruyor, suyu çok kullananı frenliyordu. Ancak bu uygulama mahkemeye taşındı ve usulden verilen karar ile sistem iptal edildi. Ne yazık ki mahkeme kararının Ankaralıya acı faturası, dar gelirliyi koruyan "indirimli kademeli su tarifesinin" yok edilmesi oldu. İptal kararıyla, suyu 46 TL'den kullanan düşük gelirli 1 milyon 128 bin hane artık suyu 51 TL'den kullanmak zorunda kalacak. Yani vatandaşın faturasına doğrudan yüzde 10 zam yansıyacak. İptal kararıyla suyu ihtiyacı kadar kullanan yoksul Ankaralı cezalandırılmış oldu."