CHP'den Kadın Siyasetçilere Sahte İftiralara Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Partimize saldırmak için her yolu deneyenler, şimdi de kadınları hedef alacak kadar alçaldı. Kadın siyasetçilerin emeğini, mücadelesini ve onurunu haysiyetsiz iftiralarla tartışma konusu yapmaya çalışan bu akıl, çaresizliğini de seviyesizliğini de ahlaksızlığını da açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisindeki kadın siyasetçilere yönelik iddialara tepki gösterdi. Çiftci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için iftiraya sarılanlar, kadınların siyaset sahnesindeki varlığından rahatsız olanlardır. Çünkü bilirler ki kadınların örgütlü gücü büyüdükçe, kurdukları kara düzenin de sonu geliyor demektir.

Biz bu kirli dili de bu dili üreten karanlık odağı da çok iyi tanıyoruz. Siyaseti iftirayla, kamuoyunu haysiyetsiz senaryolarla yönlendirmeye çalışanlar karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü dayanışmasını ve kadınların sarsılmaz iradesini bulacak."