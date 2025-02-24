CHP'den Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin olarak, "İktidar, seçimlerde kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinin üzerinden 1 yıl bile geçmeden iktidar, seçimlerde kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu. Kağızman Belediyesi'ne kayyum atamak, Kağızmanlıların iradesine ve demokrasiye vurulan bir darbedir. Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, kayyum zorbalığını reddediyoruz."