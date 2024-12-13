CHP'den 'Katliam Yasası'na Tepki: Yönetmelik İptal Edilsin

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarına yönelik "Katliam Yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum; bu düzenlemeyi derhal iptal edin ve hayvanların yaşam haklarına sahip çıkın" ifadesini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan ve "Katliam Yasası" olarak bilinen düzenlemenin yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine yazılı açıklama yaptı. Yönetmeliğin, anayasa ve yasalarla çeliştiğini vurgulayan Adem, Anayasa Mahkemesi'ne ivedilikle karar alması için çağrıda bulundu. Erhan Adem, bu yönetmeliğin hayvanların refahını değil, katliamların kapsamını genişlettiğini ve yasal sınırları dahi aşarak süreci derinleştirdiğini ifade etti. Adem, şunları kaydetti:

"Böyle yönetmelik mi olur? Zaten anayasaya aykırı olan bir düzenleme yapılmıştı, şimdi üzerine yönetmelikle daha da vahim bir durum yaratıldı. Bu yönetmelik, bırakın anayasayı, çıkarılan yasaya bile aykırı. Belediyelere, hatta belediye meclislerine geniş yetkiler tanınarak sorumluluk tamamen yerel yönetimlere devredilmek isteniyor. Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var. Bu bir vahşet yetkilendirmesidir. Anayasa Mahkemesi'ne çağrımızı yineliyoruz; bu düzenlemeyi ivedilikle gündeme alıp iptal edin. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu katliama ortak olmayın."

"Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz?"

Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yeni düzenlemenin hayvan refahını artırmayı ve sahipsiz hayvanların korunmasını amaçladığı yönündeki açıklamalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz? Ne refahı, ne koruması? Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Sokak hayvanlarını hedef göstererek tüm yükü yerel yönetimlere bırakıyorsunuz, yetkiyi belediye meclislerine devrediyorsunuz. Bu düzenleme, yangına körükle gitmektir. Ayrıca, yeni yönetmelikte yer alan, bir yıl içinde birden fazla kez hayvan kaybeden ya da hayvanını terk eden kişilere üç yıl süreyle hayvan sahiplenme yasağı getirilmesi gibi bir düzenlemeye de yer verilmiş. Minareyi çalan kılıfına uydurur misali. Gerçekte ise ortada ne anayasal düzen ne de hayvan refahı var. Göstermelik maddelerle gerçek bir hayvan katliamı planlanıyor. Anayasaya aykırı bir düzenleme yapıldı, şimdi de bu aykırılığı yönetmelik aracılığıyla daha da vahim hale getiriyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum; bu düzenlemeyi derhal iptal edin ve hayvanların yaşam haklarına sahip çıkın. Hayvanların kanı bu yönetmeliği hazırlayanların ve onaylayanların eline bulaşmıştır. Şimdi karar sizin; bu günaha ortak olmayın."