CHP'den 'Katliam Yasası'na Tepki: Yönetmelik İptal Edilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den 'Katliam Yasası'na Tepki: Yönetmelik İptal Edilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarını hedefleyen yeni yönetmeliği eleştirerek, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. Adem, bu düzenlemenin hayvan haklarını korumak yerine katliam sınırlarını genişlettiğini ve yerel yönetimlere ağır sorumluluklar yüklendiğini ifade etti.

13.12.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarına yönelik "Katliam Yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum; bu düzenlemeyi derhal iptal edin ve hayvanların yaşam haklarına sahip çıkın" ifadesini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan ve "Katliam Yasası" olarak bilinen düzenlemenin yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine yazılı açıklama yaptı. Yönetmeliğin, anayasa ve yasalarla çeliştiğini vurgulayan Adem, Anayasa Mahkemesi'ne ivedilikle karar alması için çağrıda bulundu. Erhan Adem, bu yönetmeliğin hayvanların refahını değil, katliamların kapsamını genişlettiğini ve yasal sınırları dahi aşarak süreci derinleştirdiğini ifade etti. Adem, şunları kaydetti:

"Böyle yönetmelik mi olur? Zaten anayasaya aykırı olan bir düzenleme yapılmıştı, şimdi üzerine yönetmelikle daha da vahim bir durum yaratıldı. Bu yönetmelik, bırakın anayasayı, çıkarılan yasaya bile aykırı. Belediyelere, hatta belediye meclislerine geniş yetkiler tanınarak sorumluluk tamamen yerel yönetimlere devredilmek isteniyor. Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var. Bu bir vahşet yetkilendirmesidir. Anayasa Mahkemesi'ne çağrımızı yineliyoruz; bu düzenlemeyi ivedilikle gündeme alıp iptal edin. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu katliama ortak olmayın."

"Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz?"

Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yeni düzenlemenin hayvan refahını artırmayı ve sahipsiz hayvanların korunmasını amaçladığı yönündeki açıklamalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan dalga mı geçiyorsunuz? Ne refahı, ne koruması? Bu düzenleme hayvan haklarının korunmasını değil, katliam sınırlarının genişletilmesini hedefliyor. Daha fazla hayvanın öldürülmesine kapı aralayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Sokak hayvanlarını hedef göstererek tüm yükü yerel yönetimlere bırakıyorsunuz, yetkiyi belediye meclislerine devrediyorsunuz. Bu düzenleme, yangına körükle gitmektir. Ayrıca, yeni yönetmelikte yer alan, bir yıl içinde birden fazla kez hayvan kaybeden ya da hayvanını terk eden kişilere üç yıl süreyle hayvan sahiplenme yasağı getirilmesi gibi bir düzenlemeye de yer verilmiş. Minareyi çalan kılıfına uydurur misali. Gerçekte ise ortada ne anayasal düzen ne de hayvan refahı var. Göstermelik maddelerle gerçek bir hayvan katliamı planlanıyor. Anayasaya aykırı bir düzenleme yapıldı, şimdi de bu aykırılığı yönetmelik aracılığıyla daha da vahim hale getiriyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum; bu düzenlemeyi derhal iptal edin ve hayvanların yaşam haklarına sahip çıkın. Hayvanların kanı bu yönetmeliği hazırlayanların ve onaylayanların eline bulaşmıştır. Şimdi karar sizin; bu günaha ortak olmayın."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Hayvan Hakları, Erhan Adem, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Katliam Yasası'na Tepki: Yönetmelik İptal Edilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:51 Eski mahkum her şeyi anlattı Sednaya Hapishanesi’ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den 'Katliam Yasası'na Tepki: Yönetmelik İptal Edilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.