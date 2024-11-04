CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mardin, Batman ve Şanlıurfa belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına "Belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi büyük bir demokrasi ayıbıdır, toplumsal barışı tehdit eden bir uygulamadır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu sabah demokrasimize bir darbe daha indirildi. AKP iktidarı halkın iradesine, milletin kendi yöneticilerini tayin etme hakkına adeta savaş açarmışcasına önce Esenyurt'a, şimdi ise Batman, Mardin ve Halfeti Belediyesi'ne kayyumlarını yerleştirdi.

Hangi partiden olursa olsun Belediye Başkanlarının görevden el çektirilmesi büyük bir demokrasi ayıbıdır, toplumsal barışı tehdit eden bir uygulamadır. Millet iradesine sahip çıkacak; siyaseti yargı eliyle dizayn ederek korku ikliminden beslenmeye çalışanlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha ifade etmek isterim; günün sonunda millet galip gelecek."