CHP’den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Yerel seçimlerin lağvedilerek, seçilmiş belediye başkanlarının 'azledilerek' yerlerine atanmış vali ve kaymakamların oturtulmaları, şüphesiz antidemokratik fakat Cumhur İttifakı'nın planlanmış siyasi bir tercihidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,"X" sosyal medya hesabından Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Günaydın'ın açıklaması şu şekilde:

"Mardin-Batman-Halfeti. Kayyum gerekçelerinden hiçbirisi yerel seçimlerden bugüne yeni bir hukuki durum olmadığına göre, Orta Doğu'nun okunmasında ya da sözde İsrail tehdidi ile ilgili bu kısa zaman diliminde temelli bir değişiklik yokken, Bahçeli'nin 'İmralı'dan Dem'e uzanan yol' önerisinin henüz dumanı tütüyorken, muhataplarının bu öneriye yaklaşmasında 'havuç ya da sopa' seçeneklerinin tercihine yönelik bir kararı zorlayan olumsuz bir tutum söz konusu değilken, 'İç cephenin kuvvetlendirilmesinden' vazgeçilmesi ve adeta yerel seçimlerin lağvedilerek seçilmiş belediye başkanlarının 'azledilerek' yerlerine atanmış vali ve kaymakamların oturtulmaları, şüphesiz antidemokratik fakat Cumhur İttifakı'nın planlanmış siyasi bir tercihidir. Bahçeli'nin 'uzattığı el ve grup konuşması' ile Erdoğan'ın sözünü ettiği 'tarihi fırsat penceresine bir ayda ne olmuştur? Kamuoyu araştırmaları ve ölçülen sonuçlar üzerinden Cumhur İttifakı'nın bir hat değiştirme seçeneğinden de söz edilebilir. Her durumda söylemeliyim ki, ülkenin geleceği demokrasinin korunmasından ve devlet kararlarının parti yararlarına indirgenmesinin reddedilmesinden geçer. Demokrasi için birleşme, her şeyi yeniden gözden geçirme zamanı."