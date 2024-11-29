CHP'den Kemeraltı Çarşısı'ndaki Tahliyelerle İlgili Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Kemeraltı Çarşısı'ndaki Tahliyelerle İlgili Soru Önergesi

CHP\'den Kemeraltı Çarşısı\'ndaki Tahliyelerle İlgili Soru Önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tarihi Salepçioğlu İş Hanı'nın kiralanması ve esnafın tahliyesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi verdi. Karasu, esnafın durumunu ve tahliyeler sonrası sağlanacak destekleri sordu.

29.11.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a; "Tarihi Salepçioğlu İş Hanı'nı ranta mı kurban etmek istiyorsunuz? Çarşı esnafının iş yerini tahliyesi halinde, esnafa hangi destekler sağlanacaktır?" diye sordu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1972 yılında yapımı tamamlanan tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan Salepçioğlu 30 yıllığına "Yapım ve onarım karşılığı kiralama" ihalesi açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, zor günler geçiren esnafın sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte esnaf ve vatandaşların taleplerine kulak veren Karasu, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da esnafın taleplerini de dinledi. Karasu, Mutlu ve beraberindekiler Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Salepçioğlu İş Merkezi'nden tahliye edilmek istenen işyeri sahiplerinin seslerini duyurmak için kurdukları Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği ile bir araya geldi.

"Çarşı esnafının iş yerini tahliyesi halinde, esnafa hangi destekler sağlanacaktır?"

Soru önergesinde iş hanının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle, İzmir Vakıf Bölge Müdürlüğü'nün esnafı ve yüzlerce çalışanı iş yerlerinden tahliye etmek istediğine vurgu yapan Karasu, "Vakıf Bölge Müdürlüğü esnafın durumunu ve geleceğini düşünmeksizin 'Yapım ve onarım karşılığı kiralama' yöntemiyle 30 yıllığına el değiştirmeye ve esnafı ise iş hanından tahliye etmek istiyor" dedi. Bu durumun vakıf şartnamesine uygun olup olmadığını soran Karasu, Bakan'a "Tarihi çarşı, ranta kurban mı edilmek istenmektedir? Çarşı esnafının iş yerini tahliyesi halinde, esnafa hangi destekler sağlanacaktır?" diye sordu.

"Hükümetinizin yaptığı veya yapacağı çalışmalar nelerdir?"

Karasu ayrıca, "Son bir ay içinde esnafa gelen tahliye tebligatları nedeniyle zaten durağan olan ticari hayatın, esnaflarımız açısından canlandırılması adına hükümetinizin yaptığı veya yapacağı çalışmalar nelerdir?" sorularına da yanıt verilmesini istedi. Tarihi çarşının yıkılarak, otel ve alışveriş merkezi yapılacağına yönündeki iddiaları da hatırlatan Karasu, "Bu iddialar doğru mudur? Doğru değil dayanağı nedir?" diye soran Karasu, daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen listelerde G7B3G bina kodlu Salepçioğlu İş Hanı'nın "hasarsız" olarak gösterildiği iddialarına da açıklık getirilmesini talep etti. Esnafın daima yanlarında olacaklarını belirten Karasu, sorunun da takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Mutlu: "Kemeraltı eski güzel günlerine dönecek"

Esnaf ziyaretleri sırasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da bölgenin planlarına ilişkin esnafa bilgi vermiş ve "Burası planda iki katlı ve işyeri niteliğinde. Burayı yıkarlarsa yine iki katlı yapmak zorundalar. Güçlendirirken de belediyemizin mevzuatına takılıyorlar. Güçlendirdiklerinde biz burayı otel olarak kullanmalarına olur veremiyoruz. Çünkü planda burası turizm alanı değil. Derin kriz ortamında Kemeraltı'nın canlanması çok kolay olmuyor ama buraya farklı fonksiyonları getirmek, hızlıca restorasyon çalışmalarını yaparak binaları ayağa kaldırmak gerekiyor. Böylelikle yeniden yaşayan ve canlı Kemeraltı'nı yaratmak mümkün. Büyükşehir Belediyemiz şimdiye kadar altyapı çalışmalarının bir bölümünü bitirdi. Kalanını da tamamlayacak. Üst örtü, tenteler ve tabelalarla ilgili çalışılıyor. Bizim de buraya farklı fonksiyonları getirme çabamızla Kemeraltı eski güzel günlerine dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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