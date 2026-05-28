CHP'den Kurban Bayramı Ziyareti

(ANKARA) - CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı kapsamında SOL Parti ile EMEK Partisi'ni ziyaret etti. CHP heyeti, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 30 Mayıs tarihinde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde vatandaşlarla bir araya gelinecek olan bayramlaşma programına Sol Parti'yi de davet etti.

CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı programı kapsamında siyasi partilere yönelik bayramlaşma ziyaretlerini sürdürdü. CHP heyeti bu doğrultuda SOL Parti ile EMEK Partisi'ni (EMEP) bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde CHP'li heyette Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer aldı.

Ziyaret kapsamında CHP heyetini kabul eden Sol Parti heyetinde, Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen ile Parti Meclisi (PM) Üyeleri Deniz Bulunmaz ve Dilara Kurtuluş yer aldı.

Görüşme sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı kapsamında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan bayramlaşma buluşmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Karabat, 30 Mayıs tarihinde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde vatandaşlarla bir araya gelinecek olan bayramlaşma programına Sol Parti'yi de davet etti.

EMEP'Lİ Karaca: Görünen o ki, o öfkenin Sarayı sallayacağı günlerden çok korkuyorlar

CHP'li heyetin, ziyaretler kapsamında son durağı ise EMEP oldu. Heyeti, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, İl Başkanı Rüstem Kahraman ve Yenimahalle İlçe Başkanı Nursel Oktay karşıladı.

CHP'li Kayışoğlu, vatandaşlardan aldıkları destek mesajları ve dayanışmadan dolayı daha güçlü hissettiklerini dile getirdi. Özgür Karabat ise, demokrasi, siyasal partiler rejimi ve toplumun örgütlü kesimi ile ilgili bir müdahalenin söz konusu olduğunu kaydederek, "Tek adam rejimi, kendi kendi iktidarının kurumlarını yaratmak istiyor. Bununla ilgili de süreç içerisinde üniversitelerde, sermaye tarafında ve emek dünyasında istediği gibi kendi gibi bir tip yaratmak istiyor. Siyasi partiler de bunlardan biri" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, dayanışma vurgusu yaparak, İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerine gönderdiği ve "bir talimat verene kadar grup toplantısının yapılmayacağı"na ilişkin yazısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karaca, "Biz bugün saray rejiminin karşımıza koyduğu hukukla, meşruiyet zeminiyle sınırlı bir mücadele vermeyeceğiz. Nitekim orada seçilmişlerin atanmışlar ve saray aparatları karşısındaki gösterdiği iradedir bizim için temel olan. Sadece Meclis de değil. Bugün halkın kendi öfkesini ortaya koyma gücü gösterdiği her yerde biz birlikte ortak mücadelenin dayanağı ama aynı zamanda sahiplenicisi olmak istiyoruz. Bir taraftan da çok zor bir dönemden geçiyor işçiler, emekçiler. Halk gerçekten çok büyük bir yoksulluk altında, çok büyük bir öfke biriktiriyor. Görünen o ki, o öfkenin Sarayı sallayacağı günlerden çok korkuyorlar. Biraz da onun önünü kapatmaya çalışıyorlar ama el birliğiyle bu günleri aşacağız. Bugünler geçecek, gerçek bayramlar o zaman hepimizin halka armağanı olacak diyelim" dedi.