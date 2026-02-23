CHP'den Kurultay Davasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kurultay davasının üçüncü duruşmasında verilen ara karara tepki gösterdi. Taşcıer, dosyaların birleştirilmesi girişiminin "siyasi kurgu" olduğunu savundu.

Gamze Şengel Taşcıer, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kurultay davasının üçüncü duruşmasında verilen ara karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kurultay davasının üçüncü duruşmasında verilen ara karar, siyasetin demokratik geleceğine yönelik büyük bir tuzaktır. Bu dava başından itibaren siyasi bir kumpastır. Delilden çok yorumun, hukuktan çok niyet okumanın esas alındığı bir tablo söz konusudur. Dosyaların birleştirilmesi girişimi de bu siyasi kurgunun devamıdır. Ayrı konuların, ayrı fiillerin, ayrı süreçlerin yer aldığı iki dosyayı tek bir torbada toplanmak bilinçli bir tercihtir. Yargının görevi siyasal rekabeti dizayn etmek değildir ve bu süreçte yapılan tam olarak budur."

Kamuoyunda algı oluşturmak, siyasi alanı tartışmalı hale getirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle baskı altına alma çabası ayyuka çıkmıştır. Hukuk güç mücadelesinin aracı haline getirilmiştir. Kurultayımız, üyelerimizin en yüksek iradesidir. O iradeyi tartışmalı hale getirme girişimi doğrudan demokrasiye müdahaledir.

Kumpaslara boyun eğeceğimizi, mücadele etmeyi bırakacağımızı düşünenler yanılgı içindedir. Dün ne söylüyorsak bugün de aynı kararlılıkla sözümüzün arkasında duruyoruz. Partimizin iradesine, demokrasinin geleceğine, ülkemizin aydınlık yarınlarına ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendi ikbali için gözünü kırpmadan ülkemizin geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyen saray rejiminin siyasi mühendislik girişimlerine boyun eğmeyeceğiz."