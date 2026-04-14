CHP'den Libya uçağı ve İsrail jeti soruları

14.04.2026 01:29
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 numaralı apronda park ettirilirken; neden Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağı Esenboğa'nın en uzak köşesine, 5 numaralı aprona yönlendirdiniz? İki düşman ülke uçağını aynı apronda neden bir araya getirdiniz? Eğer bu operasyonun bir parçası değilseniz, bu iki sorunun yanıtını kamuoyuyla paylaşın." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad'ın da içinde bulunduğu askeri heyeti taşıyan 9H-DFS tescilli uçağın 22 Aralık 2025'te Esenboğa Havalimanı'na indiğini ve "olağan dışı şekilde" 1 numaralı apron yerine 5 numaralı aprona yönlendirildiğini iddia etti. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tezkere, Kudüs toplantısı ve İsrail jeti üçgeninde düşen Libya uçağına dair yeni belgeleri açıklıyorum. Olayın gelişimi şu şekildedir: 22 Aralık 2025 tarihinde TBMM, Türk askerinin Libya'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkereyi onayladı. Aynı gün, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad'ın bulunduğu askeri heyeti taşıyan 9H-DFS tescil numaralı uçak Esenboğa'ya iniş yaptı. Uçak tuhaf bir şekilde, üst düzey yabancı yetkililerin uçaklarının park ettirildiği 1 numaralı apron yerine, Esenboğa'nın en uzak köşesindeki 5 numaralı aprona yönlendirildi."

Bir gün sonra, 23 Aralık 2025'te Libya askeri heyeti Türkiye'deki yetkililerle gün boyunca görüşmeler yaptı. Aynı gün İsrail Başbakanı Netanyahu; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle Kudüs'te bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de güvenlik alanındaki iş birliklerini derinleştirme kararı aldıklarını tüm dünyaya duyurdu. Toplantıda, "Birlikte güç yoluyla istikrarı, güç yoluyla refahı ve en önemlisi güç yoluyla barışı getireceğiz," ifadeleri kullanıldı. Yine aynı gün, 4X-CNA tescil numaralı bir İsrail jeti Esenboğa'ya indi ve o da Libya jetinin bulunduğu 5 numaralı aprona yönlendirildi. Böylece iki düşman ülke uçağı, 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda bir araya getirilmiş oldu.

Bu nasıl bir tesadüftür ki; İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri Kudüs'te toplantı yaptıkları esnada Esenboğa'ya inen şüpheli İsrail jetinin, kazadan önce uçuş yaptığı ülkeleri belgeledik. Uçuş kayıtlarına göre bu ülkeler; İsrail (Tel Aviv), Yunanistan (Atina) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir (Larnaka). Yani Kudüs'te toplanan üçlü ittifak ülkeleridir.

Sonuç olarak; İsrail jeti Tel Aviv'e gitmek üzere Ankara'dan kalktıktan yarım saat sonra, Libya jeti de kalkış yapıyor. Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak havalandıktan 15 dakika sonra ise Ankara'da düşüyor ve kurtulan olmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı'na ve Ulaştırma Bakanı'na soruyorum: Üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 numaralı apronda park ettirilirken; neden Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağı Esenboğa'nın en uzak köşesine, 5 numaralı aprona yönlendirdiniz? İki düşman ülke uçağını aynı apronda neden bir araya getirdiniz? Eğer bu operasyonun bir parçası değilseniz, bu iki sorunun yanıtını kamuoyuyla paylaşın."

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
