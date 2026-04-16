Çiftçi\'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz

16.04.2026 23:28
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların internet kullanım alanlarının kontrollü biçimde daraltılması gerektiğini belirterek, sosyal medya düzenlemesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalamayacağını belirten Çiftçi, "Bu süreç ailede başlayacak, anne babanın evladıyla kurduğu gönül bağı güçlenecek. Okul ve rehberlik sistemi bu bağı destekleyecek, toplumsal dayanışma yeniden inşa edilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100'e yaptığı açıklamada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Çiftçi, gençlerin dijital dünyada maruz kaldığı içeriklerin, ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Çiftçi, çevrim içi platformlarda korku, öfke ve şiddet içeren içeriklerin algoritmalar yoluyla daha da görünür hale geldiğini belirterek, gençlerin bu ortamda iletişim yerine içe kapanmaya, çözüm yerine ise ani ve yıkıcı tepkiler üretmeye daha açık hale geldiğini söyledi. Çiftçi, çocukların kontrolsüz dijital ortamlarda kimliği belirsiz kişilerle iletişim kurabildiğini belirterek, "Saatlerini odalarında geçiren çocuklarımız, oyunların yazışma modüllerinde zehirli sanal ilişkiler kurabiliyor. Bu süreçte verilen komutları yerine getire getire adeta robotlaşıyorlar" diye konuştu.

Gençler için "kahraman" kavramının anlam kaymasına uğradığını da dile getiren Çiftçi, "Sapık zihniyete sahip kişilerin bu kirli sanal dünyada kahramanlaştırıldığını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ŞART"

Çiftçi, çocukların internet kullanım alanlarının kontrollü şekilde daraltılması gerektiğini belirterek sosyal medya düzenlemesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. "Şiddeti özendiren, suçu sıradanlaştıran hiçbir içerik anlayışına teslim olamayız" diyen Çiftçi, dijital platformlardan medya sektörüne kadar herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Çiftçi, çocukların maruz kaldığı içeriklere ilişkin sorumluluğun yalnızca aile ve okul ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Dizi sektöründen sinema dünyasına, televizyon yayıncılarından dijital platformlara, oyun üreticilerinden sosyal medya mecralarına kadar herkes çocuklarımızın zihin ve ruh dünyasına ne taşıdığının sorumluluğunu hissetmelidir" dedi. Çiftçi, özellikle şiddeti özendiren ve suçu normalleştiren içeriklerin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, tüm içerik üreticilerini daha hassas ve bilinçli hareket etmeye davet etti.

"SÜREÇ AİLEDE BAŞLAYACAK"

Açıklamalarının devamında Çiftçi, mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalamayacağını belirtti. Çiftçi, "Bu süreç ailede başlayacak, anne babanın evladıyla kurduğu gönül bağı güçlenecek. Okul ve rehberlik sistemi bu bağı destekleyecek, toplumsal dayanışma yeniden inşa edilecek" dedi.

Çiftçi, çocukların yalnızca akademik başarıyla değil; milli ve manevi değerler, aidiyet duygusu, merhamet ve vicdanla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, değer temelli eğitimin önemine dikkat çekti.

Çiftçi, bu sürecin yalnızca bugünün güvenliği değil, Türkiye'nin geleceği meselesi olduğunu belirterek; aileden eğitime, medyadan dijital platformlara kadar tüm alanları kapsayan topyekun bir toplumsal mücadele yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
