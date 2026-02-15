CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… CHP'li Derici: Toprağımıza, Suyumuza, Ağacımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Toprağımıza, suyumuza, ağacımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz ve adaletin tarafındayız. Adalet istiyoruz. Ülkede demokrasi ve cumhuriyet için Atatürk'ün izinden hep birlikte yol yürüyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi bugün Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapıldı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muğla'mız yeşilin ve mavinin birbirine kavuştuğu, Türkiye'nin cennet illerinden bir tanesi. Hem tarih, hem turizm, hem tarım kenti. Toprağımıza, suyumuza, ağacımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz ve adaletin tarafındayız. Adalet istiyoruz. Ülkede demokrasi ve cumhuriyet için Atatürk'ün izinden hep birlikte yol yürüyoruz. 'Bu karanlığı aydınlığa çevireceğiz' demek için hep birlikte Muğla'dayız. Ekranları başında bizi izleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz."