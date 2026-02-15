CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… CHP'li Derici: Toprağımıza, Suyumuza, Ağacımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… CHP'li Derici: Toprağımıza, Suyumuza, Ağacımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz

15.02.2026 14:26  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla'da düzenlenen mitingde adalet ve demokrasi çağrısı yaptı. Mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepleri dile getirildi.

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Toprağımıza, suyumuza, ağacımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz ve adaletin tarafındayız. Adalet istiyoruz. Ülkede demokrasi ve cumhuriyet için Atatürk'ün izinden hep birlikte yol yürüyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi bugün Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapıldı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muğla'mız yeşilin ve mavinin birbirine kavuştuğu, Türkiye'nin cennet illerinden bir tanesi. Hem tarih, hem turizm, hem tarım kenti. Toprağımıza, suyumuza, ağacımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz ve adaletin tarafındayız. Adalet istiyoruz. Ülkede demokrasi ve cumhuriyet için Atatürk'ün izinden hep birlikte yol yürüyoruz. 'Bu karanlığı aydınlığa çevireceğiz' demek için hep birlikte Muğla'dayız. Ekranları başında bizi izleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Süreyya Öneş Derici, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Demokrasi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Milas'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi… CHP'li Derici: Toprağımıza, Suyumuza, Ağacımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:04:34. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… CHP'li Derici: Toprağımıza, Suyumuza, Ağacımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.