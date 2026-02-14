CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da. - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da.

14.02.2026 13:49  Güncelleme: 16:11
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için 88. miting Muğla Milas'ta gerçekleştirilecek. Parti yetkilileri, doğa ve çevre meselelerine dikkat çekmek amacıyla mitinge yoğun katılım bekliyor.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, "Havamıza, suyumuza, ormanımıza, köylümüze, insanımıza, toprağımıza ve zeytinimize sahip çıkmak için bu mitingi yapıyoruz" dedi.

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Çok yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Kılbey, şunları söyledi:

"Çevre illerden gelecek olanlar var, ilçelerimizden gelecek olanlar var. 13 ilçemiz var, o ilçelerden gelecek olanlar var. Bizim mahallelerimizden tabii ki; 132 mahalle var, mahallelerden gelecek olanlar var. 45-50 bin kişi kadar bir kalabalık olacağını düşünüyorum. Bu miting Muğla'da değil, Milas'ta yapılıyor. Sebebi de Akbelen'deki 800 bine yakın zeytin ağacının kesiliyor olması. 57 tane köy yerinden oynatılıp kaldırılıp oradan tamamen tasfiye ediliyor. 42-43 bin kadar insan evinden, yurdundan edilmek durumunda kalıyor."

Yer altı su kaynaklarımız bu ara tabii ki kömür madeni çıkarılacak diyerekten kayboluyor. Bizim Çamköy ve Karacahisar'daki yer altındaki su kaynaklarımız şu anda Milas'ı, ondan sonra Milas'ın önemli bölümünü, yine kıyı kısımlarımızı, köylerimizi, mahallelerimizi, Güllük Mahallemizi ve Bodrum'u beslemektedir. Bu yerler susuz kalmış olacak. Çünkü su kömürün üstünde. Kömürü alabilmek için sondaj yapacaklar. Suyu kömürün altına indirecekler. Ondan sonra kömürü alacaklar. Bu sefer su aşağıya kaçınca o su hem kirlenmiş olacak hem de kaybolmuş gitmiş olacak. O sudan istifade etmemiz mümkün olmayacak.

O nedenle havamıza, suyumuza, ormanımıza, köylümüze, insanımıza, toprağımıza ve zeytinimize sahip çıkmak için bu mitingi yapıyoruz. Zaten biz bu miting olmadan önce de acil kamulaştırma kanunu çıktığı andan itibaren bütün köylerimizi dolaşıp oralarda toplantılar yaptık, köylülerimizle görüştük, onların fikirlerini aldık, nasıl mücadele ederiz diye. Sonuç olarak böyle bir mitingin yapılmasına karar verdik.

Haksız yere, cumhurbaşkanı adayımız olan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde tutuyorlar. Bugüne kadar ona atfedilen suçların hepsinde de boş çıktı. Yani hiçbirisinin arkası dolu çıkmadı. Hazırlanan iddianame bir iddianame değil, adeta bir iftiraname gibi olmuş. Dolayısıyla ben içeride yatırılmasının siyasi bir kararla olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızın tahliye edilmesini ve erken seçimi önümüze getirmelerini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.