CHP\'den Mülakatlara Karşı Eylem

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CHP, "öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi başlattı.

Sabaha kadar sürecek eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partiden bazı milletvekilleri, üyeleri ve bazı sendika temsilcileri katıldı.

"Mülakata Hayır" ve "Mülakat değil Liyakat" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar adına konuşan Özçağdaş, saat 22.00'de Bakanlığın önünde toplanmalarının sebebinin, mülakat sonuçlarının aynı saatte duyurulması olduğunu söyledi.

Secim öncesi verilen "mülakatları kaldırma" sözünün yerine getirilmediğini belirten Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatlar için tedbir alındığına ilişkin sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Kameralar kuracaklarmış, öğretmenlere kodlar vereceklermiş, hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacakmış, sorular kurayla çekilecekmiş. Sözlü sınav bittiği anda puanlar verilecekmiş ve asla değiştirilmeyecekmiş. Ne oldu peki? Böyle mi oldu? Mülakatlar böyle olmadı. Biz Sayın Bakan'a aylarca seslendik. Danıştay'da sendikalarla birlikte bunun iptali için dava açtık. Sayın Bakan'a şunu söyledik. Siz çok iyi niyetli biri olsanız, mülakatlara mülakat gibi yapsanız Türkiye'nin dört bir yanında farklı mülakat heyetleri, farklı kişileri gördüklerinden görüşmeci etkisi devreye girer ve ülke çapında böyle bir mülakat hakkaniyetle yapılamaz dedik. Tam da böyle oldu."

Özçağdaş, oturma eyleminin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.