CHP'den öğretmenlere destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den öğretmenlere destek

14.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Kaya, öğretmenlere yönelik polis müdahalesini ve gözaltıları lanetledi, adalet istedi.

(ANKARA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara'da protesto gerçekleştiren öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ilişkin, "Mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen polis şiddetini ve gözaltıları lanetliyorum" dedi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı önünde haklarını arayan mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen polis şiddetini ve gözaltıları lanetliyorum. 1611 öğretmenin gasp edilen hakkını teslim etmek yerine, öğretmenleri copla, gözaltıyla susturmaya çalışan anlayış iflas etmiştir. Bugün MEB'in önünde darp edilenler; yıllarca okuyup emek veren, bu ülkenin çocuklarını yetiştirmek isteyen öğretmenlerdir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyorum: Öğretmenlerin hakkını vermek yerine onların darp edilmesini mi seyredeceksiniz? Oturduğunuz makam, öğretmenlere zulmedilmesine sessiz kalma makamı değildir. Haklarını isteyen öğretmenleri suçlu gibi gösteremezsiniz. Asıl hesap vermesi gerekenler, mülakat adı altında gençlerin emeğini, geleceğini ve umutlarını çalanlardır. Gözaltına alınan öğretmenler derhal serbest bırakılmalı, yaralanan öğretmenlerin sorumluları hakkında işlem yapılmalıdır. Öğretmenler yalnız değildir. Mülakat mağduru öğretmenlerin adalet mücadelesinin sonuna kadar yanındayız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den öğretmenlere destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
17:54
Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 18:36:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den öğretmenlere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.