CHP'den Okul Güvenliği İçin Tepki
CHP'den Okul Güvenliği İçin Tepki

16.04.2026 00:40
CHP'li Başarır, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını kınayarak güvenlik eksikliğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin, "Silaha erişmek ve okula silahla girmek bu kadar kolayken, burada 'tesadüf' olamaz! Biz ısrarla okullardaki güvenlik eksiğini dile getirdik, meclis araştırma önergeleri verdik. Okullara 65 bin güvenlik görevlisi alınması için kanun teklifi verdik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi." dedi.

Başarır, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullardaki şiddet olayları artık münferit değildir! Dün Şanlıurfa'da, bugün Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları gösteriyor ki; öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de güvende değil. Silaha erişmek ve okula silahla girmek bu kadar kolayken, burada 'tesadüf' olamaz! Biz ısrarla okullardaki güvenlik eksiğini dile getirdik, meclis araştırma önergeleri verdik."

Okullara 65 bin güvenlik görevlisi alınması için kanun teklifi verdik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiğinden bu yana 44 vahim olay gerçekleşmiş ve bunların 10'u ölümle sonuçlanmışsa, bu tablo kader değildir. Sorumlu bellidir! Okullarda bir ölüm daha yaşanmadan ihmaller ve eksikler giderilmelidir."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Okul Güvenliği İçin Tepki - Son Dakika

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
SON DAKİKA: CHP'den Okul Güvenliği İçin Tepki - Son Dakika
Advertisement
