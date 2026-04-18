Onursal Adıgüzel'in Gözaltına Alınması... Burhanettin Bulut: "Demokrasiye Yönelik Bu Müdahalelere Boyun Eğmeyeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasını "seçilmişlere yönelik hukuksuz operasyon" olarak nitelendirdi ve "siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Burhanettin Bulut, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayya tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Sandıkta kaybetmeyi hazmedemeyenler, millet iradesini gasp etmeyi alışkanlık haline getirenler bir kez daha yargı sopasına sarıldı. Bu kez de Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, gece yarısı düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı."

Seçilmişlere yönelik bu hukuksuz operasyonlar demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır. Ne yaparsanız yapın; hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere boyun eğmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız."