CHP'den Ordu'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

(ORDU) - CHP'nin bugün Ordu'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde konuşan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Yalçın Görgöz, "Suni gündemler yaratarak vatandaşların tepkisini, dikkatini oraya çekmeye çalışıyorlar. Ama yok böyle bir şey. 86 milyon insan ayakta. Yani bir an önce sandık gelsin, bir an önce bu iktidardan kurtulalım derdinde. Herkesin karnı aç, işsizlik hat safhada" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi saat 15.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, şöyle konuştu:

"Ordu'da halkımızla buluşacağız. Çok umutluyuz. Bakın, daha 1,5 saat var, neredeyse alan doldu. Burada iki tane yan yana büyük meydan var. Biz bu iki büyük meydanı birleştirdik. Yani bize meydanlar yetmiyor. Ama bunun tek sebebi mevcut iktidarın haksız, hukuksuz yere uygulamalarıdır. Ekonomide yaşanan zorluklardır, sıkıntılardır. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu neredeyse 8 ay oluyor, tutuklu. Belediye başkanlarımız tutuklu, bürokratlarımız tutuklu, bir parti meclis üyemiz, bir önceki vekilimiz tutuklu. 'Rüşvet' dediler, olmadı, tutmadı. 'Hırsızlık' dediler, olmadı, olmaz.

"Ülkenin bir numaralı gerçeği, gündemi ekonomik zorluklar"

Casuslukla suçluyorlar. Yani buna bütün halkımız çok tepkili. Böyle bir şey yok. İstanbul'u üç defa üst üste kazanan, bir seçimde iki defa sonrasında bir daha 1 milyonun üzerinde farkla kazanan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, sırf bu kadar galip, üstün geldiği için, karşısına aday bulamadıkları ve yenildikleri için bunu hazmedemiyorlar. Ancak şöyle de bir gerçek var: Ülkenin bir numaralı gerçeği, gündemi aslında ekonomik zorluklar, ekonomik sıkıntılar, vatandaşın çektiği çile. Enflasyon altında, vergiler altında ve üst üste gelen cezalarla, yeni yeni vergilerle halk ekonomik zorluklar altında inim inim inliyor.

"86 milyon insan ayakta"

Bu gerçeklerden uzaklaştırmak, yeni yeni gündemler, suni gündemler yaratarak vatandaşların tepkisini, dikkatini oraya çekmeye çalışıyorlar. Ama yok böyle bir şey. 86 milyon insan ayakta. Yani bir an önce sandık gelsin, bir an önce bu iktidardan kurtulalım derdinde. Herkesin karnı aç, işsizlik hat safhada. Gençlerimiz hala tekrar başladılar bakın, yurt dışına gitme peşindeler. Hayalini kuruyorlar. Ekonomik zorluklarla beraber biliyorsunuz bir de hukuka ve devletin organlarına, kurumlarına olan güven kalmadı. Yani bu kadar güvensiz olan vatandaş, halk ne yapsın? Asgari ücret 22.000 TL, emekli aylığı 16.000 TL. Bu vatandaş nasıl geçinsin bu şartlarda?

"CHP üzerinde oynanan oyunlardan bıktık, usandık, gına geldi"

Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde oynanan oyunlardan bıktık, usandık, gına geldi. Halk artık kurtulmak istiyor. Biz bu mitinglerde bugün burada göreceksiniz, Ordu'nun en büyük, en güzel, en coşkulu mitingini gerçekleştireceğiz. Çünkü halk istiyor.

CHP'nin yanında halk var. Yani Genel Başkanımızın, Sayın Özgür Özel'in sürekli söylediği gibi ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde. Biz iktidara geliyoruz, emin adımlarla, bir adım geri atmadan yolumuza devam edeceğiz ve eninde sonunda o sandık gelecek. Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız olacak. Tutuklularımız serbest kalacak, özgürlüğüne kavuşacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 86 milyon vatandaşı rahat bir nefes alacak. Buna yürekten inanıyoruz."