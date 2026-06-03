CHP'den Özgür Özel'e Ziyaret

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, İl Başkanvekili Yüksel Işık öncülüğünde ilçe başkanları ve il yöneticileriyle birlikte CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İl Başkanvekilimiz Sayın Yüksel Işık'ın öncülüğünde; İlçe Başkanlarımız ve İl Yöneticilerimizle birlikte, Partimizin Seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduk. Örgütlü gücümüzle, dayanışmayla ve kararlılıkla; halkın iradesine, demokrasimize ve baba ocağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." denildi.